Hatay seçim sonuçları: Hatay’dan kaç milletvekili çıktı? İşte, AKP, HDP, CHP oy oranı…

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Milletvekili seçim sonuçları belli oldu. Hatay seçim sonuçları, Hatay'da yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. İşte, Hatay seçim sonuçları ve milletvekili listesi...

24 Haziran seçim sonucu, resmi olarak açıklanmamış olsa da belli oldu. Hatay seçim sonuçları da kentte yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin milletvekili çıkartmak için mücadele ettiği kentte seçim sonuçları resmi olarak 29 Haziran'da açıklanacak. Hatay’da milletvekil adayları arasında geçtiğimiz dönemin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevini üstelenen Hüseyin Yayman, oyuncu Barış Atay gibi isimler yer alıyordu. Peki, Hatay oy oranı, AKP, CHP, MHP, HDP’nin Hatay’da çıkardığı milletvekilleri ve Hayat seçim sonucu…

HATAY CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 48.54

MUHARREM İNCE: 42.76

MERAL AKŞENER: 5.64

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: 2.31

DİĞER: 0.75

HATAY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AKP: 36.16

CHP: 30.59

MHP: 14.46

HDP: 11.01

İYİ PARTİ: 6.53

DİĞER: 1.53

HATAY MİLLETVEKİLİ OLAN İSİMLER

AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

1.HACI BAYRAM TÜRKOĞLU – Seçildi

2.HÜSEYİN YAYMAN – Seçildi

3.ABDULKADİR ÖZEL – Seçildi

4.HÜSEYİN ŞANVERDİ – Seçildi

5.SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK – Seçildi

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

1.MEHMET GÜZELMANSUR – Seçildi

2.SUZAN ŞAHİN – Seçildi

3.SERKAN TOPAL – Seçildi

MHP HATAY MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

1.LÜTFİ KAŞIKÇI – Seçildi

HDP HATAY MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

1.BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU – Seçildi