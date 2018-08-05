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Hatay’da 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü. Zanlı polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

android-time 00:35 5 Ağustos 2018
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Hatay’da 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü. Zanlı polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri AVM'den çıktığı öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.T.'ye, kız çocuğunun bağırması sonucu çevredeki vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

 

Linç edilmeye çalışılan A.T'yi polisler kurtararak gözaltına aldı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı hastaneye götürüldü.

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Yapılan muayenede A.T.’nin kanında 400 promil alkole ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandığı belirtildi.  İHA

Son güncelleme: android-time 00:3705.08.2018
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