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Hatay’da 6 yaşındaki engelli çocuk, ormanlık alanda kayboldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk'u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı. 

android-time 23:05 1 Temmuz 2018
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Hatay’da 6 yaşındaki engelli çocuk, ormanlık alanda kayboldu
Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk'u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı. 

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Tatar, bugün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa’nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki yakınlarına ziyarete geldi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında Muhammed Tatar, 6 yaşındaki konuşma engelli oğlu Ufuk ve kardeşiyle evin yakınındaki bir su kaynağına gitti.

 

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Kardeşiyle birlikte kaynaktan su doldurduğu sırada oğlu Ufuk’un yanında olmadığını fark eden Tatar, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar’ı bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramada Drone ile de havadan destek veriliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki Ufuk Tatar için arama çalışması başlatıldı. Baba Muhammet Tatar (orta), çalışmaları gözyaşı içerisinde izledi. FOTO:AA

Hatay’ın Hassa ilçesinde Amanos Dağı eteklerinde kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki Ufuk Tatar için arama çalışması başlatıldı. Baba Muhammet Tatar (orta), çalışmaları gözyaşı içerisinde izledi. FOTO:AA

Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

DHA

 

Anne Duygu Tatar (Sol 2) çalışmaları gözyaşı içerisinde takip etti. FOTO:AA

Anne Duygu Tatar (Sol 2) çalışmaları gözyaşı içerisinde takip etti. FOTO:AA

 

Son güncelleme: android-time 00:1202.07.2018
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