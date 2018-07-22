Hatay’da otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesi Adana – İskenderun TEM Otoyolu Kuzuculu mevkiinde meydana gelen kazada, İskenderun yönüne gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen otomobil, 27 ACB 88 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan Meryem Güler kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartıldıktan sonra Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Onur Güler ve Linda Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA