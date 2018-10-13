Hatay’da sokağa çıplak çıkıp eşini protesto etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tuhaf bir protesto eylemi yaşandı. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden bir kişi çıplak halde sokağa çıkarak "Ben Mecnun’um, Leyla'mı koklatmam" diye bağırdı. Vatandaşların üzerini çarşafla kapattığı şahıs daha sonra karakola götürdü.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sokağa çırılçıplak çıkan bir kişi, eşinin kendisini bir yakınıyla aldattığını iddia ederek protesto etti. Çevredekilerin tepki gösterdiği çıplak protestocu, karakola götürüldü. “BEN MECNUN’UM” Olay, saat 11.00 sıralarında Çay Mahallesi'nde Namık Kemal Caddesi üzerinde çok katlı otoparkın zemininde elbiselerini çıkarıp, çırılçıplak kendisini caddeye atan ismi öğrenilemeyen bir kişi, “Ben Mecnun'um, Leyla’mı koklatmam” diye bağırdı. KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ Eşinin kendisini aldatıldığını öne süren kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar, çıplak adamın üzerini çarşafla kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak protestocuyu karakola götürdü. DHA

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