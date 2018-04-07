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Hatay’da yeni gümrük kapısı! Yeri basına gösterildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gündeme gelen, Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Şarkhahamı bölgesinde, sınırın sıfır noktasında 'Zeytin Dalı Gümrük Kapısı' adıyla açılması planlanan gümrük kapısının yeri basına gösterildi.

android-time 20:36 7 Nisan 2018
Haberler Gündem
Hatay’da yeni gümrük kapısı! Yeri basına gösterildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gündeme gelen, Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Şarkhahamı bölgesinde, sınırın sıfır noktasında 'Zeytin Dalı Gümrük Kapısı' adıyla açılması planlanan gümrük kapısının yeri basına gösterildi.

Afrin ve Cinderes'e insani yardımların daha kolay ve güvenli olarak ulaşmasını sağlamak amacıyla, Kumlu ilçesine bağlı Şarkhamamı Mahallesi'nde yapılması planlanan gümrük kapısının bulunduğu alan, bugün basın mensuplarına gösterildi.

 

DHA

DHA

Şarkhamamı Mahallesi'nde sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Hatay Valiliği tarafından konulan beton blokların diğer tarafında ise Afrin'e bağlı El Hammam köyü bulunuyor.

DHA

DHA

YARDIMLAR DAHA KOLAY ULAŞACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemelerin ardından Şarkhamamı Mahallesi'nde açılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapacak olan insani yardım araçları, Afrin ve Cinderes'e daha kolay ve güvenli olarak ulaşacak.

DHA

DHA

Şarkhamamı Mahallesi, Cinderes'e 8 km, Afrin'e ise 40 km mesafede bulunuyor.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Son güncelleme: android-time 20:5207.04.2018
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