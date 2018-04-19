Hatay’dan acı haber: Bir asker şehit

Hatay'da sınırdan kaçak geçişlere müdahale eden bir asker kaza sonucu şehit düştü

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu sorumluluk bölgesinde nöbet tutan askerler, sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti. Gruba müdahale sırasında askerlerden biri, kazara patlayan silahtan çıkan mermiyle yaralandı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan asker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “18 Nisan 2018 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan gruba müdahale esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.” denildi