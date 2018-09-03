Oh be demeye az kaldı! İşte Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Yüksek nem, sıcak, bunaltıcı hava… Yurdun büyük bölümü hafta sonunu sıkıcı bir sıcak eşliğinde geçirirken Meteoroloji’den gelecek serin hava haberlerini bekliyor. Son dakika hava durumu tahminlerine göre hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları birkaç derece düşerek vatandaşa oh be dedirtecek. Çarşamba günü Marmara Bölgesi’nin tamamında, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi’nin batısında yağışlar bekleniyor. Perşembe yurdun geneline yayılacak olan yağışlar cuma günü de etkini sürdürecek.
DOĞU KARADENİZ’DE BUGÜNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava durumunda gelecek günlere dair en güncel haberler yine sozcu.com.tr’de olacak.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, bugün(Pazartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve puslu
KIRKLARELI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve puslu
KOCAELI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENIZLI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARABUK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 29°C
Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık