Oh be demeye az kaldı! İşte Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Bunaltıcı sıcaklarla geçen hafta sonundan sonra vatandaşlar yeni haftada hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Son dakika tahminlerine göre havalar hafta ortasından sonra oh be dedirtecek. Hava sıcaklıkları birkaç dere düşecek, yurdun birçok bölgesinden yağmur haberleri gelecek. İşte yeni haftada hava durumuna dair son dakika tahminleri...

Yüksek nem, sıcak, bunaltıcı hava… Yurdun büyük bölümü hafta sonunu sıkıcı bir sıcak eşliğinde geçirirken Meteoroloji’den gelecek serin hava haberlerini bekliyor. Son dakika hava durumu tahminlerine göre hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları birkaç derece düşerek vatandaşa oh be dedirtecek. Çarşamba günü Marmara Bölgesi’nin tamamında, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi’nin batısında yağışlar bekleniyor. Perşembe yurdun geneline yayılacak olan yağışlar cuma günü de etkini sürdürecek.

DOĞU KARADENİZ’DE BUGÜNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava durumunda gelecek günlere dair en güncel haberler yine sozcu.com.tr’de olacak.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bugün(Pazartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve puslu

KIRKLARELI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve puslu

KOCAELI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENIZLI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARABUK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık