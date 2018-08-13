Hava durumu tahminleri: Yeni haftada sıcaklara dikkat! İşte Meteoroloji’den son tahminler…

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlar mola verdı, Doğu Karadeniz’de aralıklarla sürecek olan yağışların geçtiğimiz haftaki yoğun etkisinin olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AYDIN °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu
NIGDE °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABUK °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GUMUSHANE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORDU °C, 28°C
Parçalı bulutlu yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
IGDIR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık