Hava durumu tahminleri: Yeni haftada sıcaklara dikkat! İşte Meteoroloji’den son tahminler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken sadece Doğu Karadeniz dolaylarında yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar beklenirken kısa süreli rüzgarların etkili olmayacağı tahmin ediliyor...

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlar mola verdı, Doğu Karadeniz’de aralıklarla sürecek olan yağışların geçtiğimiz haftaki yoğun etkisinin olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AYDIN °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu

NIGDE °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABUK °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GUMUSHANE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORDU °C, 28°C

Parçalı bulutlu yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

IGDIR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık