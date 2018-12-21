Hafta sonu sürpriz yapacak! | Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri

Soğuk ve yağışlı bir haftayı geride bırakan yurdumuz hafta sonu havaların kısa süreliğine ısınmasıyla sürpriz yaşayacak. Hafta sonu planlarını kesinleştirmeye başlayan vatandaşlar son dakika verilerine göre, hafta sonu mevsime göre güzel bir hava yaşayacak. Yağışlar kısıtlı bölgelerde görülecek sıcaklıklar artacak. Asıl kış ise gelecek hafta ortasında başlayacak. 25 Aralık'tan itibaren Türkiye aşırı soğukların etkisi altına girecek...

Birçok ilde kar yağışı yaşadığımız hafta geride kalırken hafta sonu hava durumu tahminleri merak ediliyor. Son dakika verilerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları yükselecek ve yurdun büyük bir kısmı açık bir hava yaşayacak.

YAĞIŞLAR YURDUN KUZEYDOĞUSUNA KAYDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA ISINIYOR, ARDINDAN KARAKIŞ GELİYOR!

Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Küresel tahmin sistemlerine göre hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren ciddi şekilde düşecek.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Trakya’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı, çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere kıyı kesimlerin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçelerde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 5°C

Parçalı, çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı, çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu

IĞDIR °C, 7°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı bulutlu