Hafta sonu sürpriz yapacak! | Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri

Birçok ilde kar yağışı yaşadığımız hafta geride kalırken hafta sonu hava durumu tahminleri merak ediliyor. Son dakika verilerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları yükselecek ve yurdun büyük bir kısmı açık bir hava yaşayacak.
YAĞIŞLAR YURDUN KUZEYDOĞUSUNA KAYDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA ISINIYOR, ARDINDAN KARAKIŞ GELİYOR!
Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Küresel tahmin sistemlerine göre hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren ciddi şekilde düşecek.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Trakya’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİLECİK °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı, çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere kıyı kesimlerin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 8°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçelerde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar yağmurlu
GÜMÜŞHANE °C, 5°C
Parçalı, çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı, çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu
IĞDIR °C, 7°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
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