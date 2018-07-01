Operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van’ın Çatak ve Şırnak’ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van’ın Çatak ve Şırnak’ın Beytüşşebap kırsallarına dün ve bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ŞIRNAK’TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan 1Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı hazırlığındaki 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgeye gerçekleştirilen hava harekatında 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

AA