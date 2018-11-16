‘Hava Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu: 188 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik FETÖ operasyonu kapsamında 100'ü eski asker, 88'i 'sivil mahrem imam' olmak üzere toplam 188 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı alınan imamlar arasında ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırının zanlısının da olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ’ye yönelik operasyonda 100’ü eski asker, 88’i sözde sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen FETÖ’cü mahrem imamların örgütün Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz’a bağlı olarak çalıştığı belirlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün sözde mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, örgüt ile irtibatları tespit edilen 4’ü teğmen, 96’sı astsubay olmak üzere toplam 100 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, Hava Kuvvetlerinde görev yapan ve örgütle irtibatlı askerleri örgüt adına yöneten ve FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı darbe sanığı Kemal Batmaz’a bağlı olarak çalışan 88 mahrem imam için de gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan sivil imamlardan 13’ünün kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edildi.

Toplam 188 şüpheli hakkında verilen gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Ankara ve 25 ilde devam ediyor.

İSTANBUL’DA 14 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yönetmek ve Üye Olmak”, “6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet”, “Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün Finansmanını Sağlama” suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İHA