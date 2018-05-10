İzmir ve Ankara’da FETÖ operasyonu

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 96 kişiden 65'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Aralarında açığa alınan 91 muvazzaf askerin de bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devam eden operasyonda, 65 kişi gözaltına alındı.

ANKARA’DA FETÖ SORUŞTURMASI

Ankara Sincan Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir FETÖ okulunun eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Sincan Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 667 sayılı KHK ile faaliyetlerine son verilen Özel Söğüt Eğitim Yayın Bilgisayar Tur. İnş. Tic. AŞ’nin eski yönetici ve çalışanları (öğretmen, işçi vb.) olan Ankara ilinde 48 şüpheli, 26 farklı ilde 41 şüpheli, adres kaydı bulunmayan ve yurt dışında olan 4 şüpheli olmak üzere toplam 93 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapıldı.

DHA-İHA