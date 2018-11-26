Havalar ısınıyor! Sıcak ve yağışlı tüm hafta sürecek | İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu verilerini duyurdu. Bu hafta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava bugün batı kesimlerden başlayarak tüm yurdu saracak. İç ve yüksek kesimlerde yağışlar kar şeklinde görülecek. İşte tüm yurtta hava durumu...

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin bugün (26.11.2018 Pazartesi günü) batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklıklarının artacağı bekleniyor. Ancak 29.11.2018 Perşembe gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla iç ve batı kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; zamanla batı ve kuzey kesimlerde kuvvetlice (30-50 km/saat), Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15