Havalimanında ekrandan AKP mitingi!

Ordu Havalimanı'nda uçağa binmek için işlem yapan yolcular ekranlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting görüntülerini görünce şaşkına döndü.

CHECK-IN İŞLEMİNDEN ÖNCE MİTİNG

Ordu Havalimanı’nda uçağa binmek için işlem yapan yolcular şaşkına döndü. Bilet işlemlerinin yapıldığı bankolardaki ekranlardan AKP mitinginde konuşan Cumhurbaşanı Erdoğan’ın miting görüntüleri yayınlandı. Görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

İNCE TRT’YE GİDERİZ DEMİŞTİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün Yalova’da basın kuruluşlarının kendisinin Yalova mitingini yayınlamamasından şikayetçi olmuş “Böyle devam ederse milletvekillerini toplayıp TRT’ye gideceğiz” demişti. Muhalefetin böylesine sesini duyurma çabasına rağmen Türk Hava Yolları’nın check-in öncesi ekranlarda AKP mitingini yayınlaması uçağa binmeye çalışan vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Bütçesi halkın elektrik faturalarından, vergilerinden ödenen TRT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını saatlerce yayınlarken muhalefeti yok sayılıyor. Bu gerçek sadece muhalefetin değil vatandaşların da tepkisine neden oluyor.