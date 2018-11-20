Havalimanında ölen ABD’li kadın davasında karar

Atatürk Havalimanında, 6 yıl önce saldırgan davranışları nedeniyle polis tarafından etkisiz hale getirilirken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede ölen ABD’li kadın Tracey Lynn Brown davasında karar çıktı. Doktor Mesut Öztürk ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 12 bin TL adli para cezasına, 4 sanık polis memuru da ‘Zor kullanma yetkisini aşarak kasten yaralanmaya sonucu ölüme neden olma’ suçundan 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 polis ise beraat etti. Cezaları onanırsa 4 polis memuru cezaevine girecek.

ABD vatandaşı Tracey Lynn Brown, 2013 yılında transit yolcu olarak bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda tartışma yaşadığı polisler tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda, 12 polis hakkında, “Zor kullanma yetkisini aşarak kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 12'şer yıldan 16 ‘şar yıla kadar, havaalanı doktoru M.Ö. içinse, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık polisler Furkan Altan, Serhan Öztaş, Murat Aydın ve doktor Mesut Öztürk, taraf avukatları katıldı.

“HATA YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM”

Duruşmada, sanık doktor Mesut Öztürk geçen celse açıklanan mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Adli tıp kurumunun hazırladığı raporda da belirtildiği gibi benim yaptığım uygulama hastanın ölümüne sebebiyet vermemiştir. Saldırgan ve çevreye zarar veren hastayı sakinleştirmek amacıyla bir uygulama yaptım, hata yaptığımı düşünmüyorum beraatımı istiyorum''

‘'AYKIRI DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ''

Sanık Furkan Altan, ABD vatandaşı kadına zor kullanılma anında olmadığını ayrıca sağlık ekiplerini fenalaşmasından dolayı değil, sakinleşmemesinden dolayı çağırdıklarını belirti. Sanık Furkan Altan, “Şahıs uçakta iken bile aykırı davranışlar sergilemiş odada da aynı şekilde küfür edip, öpücük atıyordu. Hatta uçakta hayali bir kişiyle konuştuğu için psikiyatrist çağrılmış ve psikiyatrist şizofren teşhisi koymuş. Bilirkişi raporunda da kamera görüntülerindeki kişilerin tam teşhis edilemediği belirtilmiştir. Ben zor kullanmadım. Beraatımı istiyorum” şeklinde kendisini savundu.

ORDUDAN ATILMIŞ

Sanık avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise, ABD'li kadının bipolar bozukluğu olduğunu ve bu yüzden ordudan atıldığını kızı tarafından kendisine aktarıldığını aynı zamanda ATK raporları ile otopsi raporları arasında çelişki olduğunun altını çizdi.

Avukat Sadıkahmet Alp, “Brown'un 5. celse duruşmaya katılan çocuklarının tercümanlığını tercüman çağrılmaması için avukatları A. Metin Uraçin'in yaptı. Hukuken doğru değildir. Müvekkillerimin beraatını talep ediyorum” dedi.

‘'PSİKOLOJİM BOZULDU''

Duruşmadaki diğer sanık Serhan Öztaş ise, “Ben olay saatinde Bakırköy Devlet Hastanesindeydim. Görev yerime döndüğümde yabancı uyruklu bir kadının yerde kelepçeli yattığını gördüm. Kontrol ettiğimde nabzının atmadığını gördüm. Hemen doktora haber verdim, ambulans ile hastaneye giderken yanında durdum. Bu suçlama ile yargılanmaktan dolayı da psikolojim olumsuz etkilendi ve psikolojim bozuldu'' dedi.

Mahkeme heyeti, polis memuru sanıkları Furkan Altan, Serhan Öztaş, Murat Aydın ve Hüseyin Tıngır'ı ‘Zor kullanma yetkisini aşarak kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

7 POLİSE BERAAT

Ayrıca, doktor sanık Mesut Öztürk içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Cezayı 12 bin 100 TL adli para cezasına çeviren mahkeme, sanığın 3 ay süre ile hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasına karar verdi.

Diğer 7 polis memuru sanıklar içinse mahkeme beraatına karar verdi. Hayatını kaybeden sanık Mustafa Kanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.