Havalimanındaki eyleme ‘dışarıdan işçi’ formülü

3. Havalimanı'nda işçiler, kötü çalışma koşullarını protesto ederek iş bırakma eylemi başlatmış, eylemin ikinci gününde jandarmadan sert müdahale gelmişti. Olaylı geçen eylemin ardından şantiyeye dışarıdan işçilerin getirildiği, çalışmaların yeniden başladığı öğrenildi. Öte yandan havalimanında ve Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınanlardan bir kısmı serbest bırakıldı. CHP heyetinin şantiyeye girmesine bugün de izin verilmedi.

29 Ekim'de açılışının yapılacağı duyurulan İstanbul’un 3. havalimanındaki inşaatta 14 Eylül sabahı işçiler kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem başlatmış, eylem gecesi düzenlenen operasyonla çoğu

İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyesi 405 işçi gözaltına alınmıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan işçilerden 255’si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 150 işçinin ise ifade işlemleri sürüyor.

ŞANTİYEDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Havalimanı şantiyesindeki çalışmaların ise dün normale dönmeye başladığı öğrenildi. Sözcü’ye konuşan Dev Yapı İş Başkanı Özgür Karabulut; “Şantiyeye biz giremiyoruz. Alanın 10 kilometre çapında jandarmanın bekleyişi sürüyor. İçeriden aldığımız bilgi; dışarıdan işçilerin getirildiği ve çalışmaların başladığı yönünde. Ancak verimsiz bir çalışmanın yapıldığı bilgisi var. Yeni gelenler kadar iki gündür şantiyeden de ayrılanlar oldu.

Çalışma var evet ama çok verimli değil” diye konuştu.

Gözaltında tutulan 150 işçiye hukuki destek vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Karabulut “Gazeteciler de sendikalar da alana alınmıyor. Bugün milletvekilleriyle şantiyeye girmek istedik ancak müsade edilmedi. Durumu dışarıdan takip etmeye çalışıyoruz” dedi.

CHP HEYETİ DE ALINMADI

Eylemin ilk gününden beri şantiyeye girmek isteyen CHP heyetine bugün de izin verilmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğündeki CHP heyeti, dün şantiyeye girmek için alana gitti. Jandarma tarafından içeriye alınmayan heyet bir süre bölgede kaldıktan sonra ayrıldı.

Yaşananlara tepki gösteren Ağbaba “Milletvekilleriyle işçiler arasına panzerleri koymuşlar. Jandarma ‘işçiler gayet iyi şartlarda çalışıyor’ diyor. ‘O zaman girip içeride biz görelim’ dediğimizde ‘Valilik izin vermiyor’ diyorlar. Neyi saklıyorsunuz? Kimden saklıyorsunuz? Devletin bütün sırlarının olduğu kozmik odaya girilmesine izin verenler, seçilmiş milletvekillerini 3. Havalimanının şantiyesine sokmuyor. İstanbul İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte işçilerin bulunduğu alana girişimiz hukuksuz bir şekilde engelleniyor” diye tepki gösterdi.

KADIKÖY GÖZALTILARI DA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan işçilerin eylemine destek vermek için eylemin ikinci gününde Kadıköy’de yapılmak istenen ve polislerin müdahale ettiği eylemde gözaltına alınan 26 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Eylem sırasında gözaltına alınan 30 kişiden aralarında AFP Foto Muhabiri Bülent Kılıç’ın da bulunduğu 4 kişi o gece serbest bırakılmıştı. İki gündür poliste ifade veren 26 kişi de bugün Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılığa çıkarılan 26 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.