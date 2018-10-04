5 Ekim en güzel resimli Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar!

Bir Cuma gününe daha eriştik. Cuma gününüz mübarek olsun. Duaların kabul, günahların af edildiği bu özel gün İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Kuranda Cuma suresi vardır ve bu surede insanlar Cuma'ya çağrılır. Cuma namazının ardından cemaatin Cuma günü kutlanır. O sırada yanınızda olmayan sevdiklerinize Cuma mesajı gönderebilir ve onları mutlu edebilirsiniz. İşte 5 Ekim en güzel Cuma mesajları...

Cuma günü İslam’ın en önemli günlerindendir. Bugünde gusül abdesti alıp, en güzel, en temiz giysiler giyip, Cuma namazını cemaatle eda etmek evladır. Bütün duaların kabul edildiği, yeryüzüne bereket indirildiği bu özel günde sevdiklerinize en içten dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte 5 Ekim en güzel Cuma mesajları…

5 EKİM CUMA MESAJLARI

*Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel’Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.

*Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı Cumalar.

Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız mübarek olsun.

Allah’ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı Cumalar.

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı Cumalar.

Mü’min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız mübarek olsun!

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim daima ‘Hafız’ ismiyle seni korusun. ‘Vedud’ ismiyle seni sevsin. ‘Samed’ isimiyle kimseye muhtaç etmesin. ‘Rafi’ ismiyle daima seni yüceltsin. ‘Alim’ ismiyle ilmini arttırsın. ‘Baki’ ismiyle sana sonsuza dek firdevs cennetinde yaşamayı nasip etsin. ‘Allah’ ismiyle bütün dualarını kabul etsin. Cumamız mübarek olsun.

CUMA GÜNÜ YAPILACAKLAR

Cuma günleri şunları da yapmak iyi olur:

1- Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)



2- Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

3- Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5- Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.



6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.) [Deylemi]