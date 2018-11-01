Hayırlı Cumalar! İşte günün en anlamlı ve resimli Cuma mesajları…

Cuma günü Müslümanlar için kutsal kabul edilir. İslâm'da haftalık toplu ibadet günü olarak Cuma seçilmiş, bu günün bir bayram olduğu birçok rivayette açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar Cuma günü mesajları ile sevdiklerini kutluyor. İşte Cuma günü için en güncel, anlamlı, güzel ve resimli Cuma mesajları…

Cuma mesajı ile maneviyat hissini yakınlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor.Bu mutlu ve kutlu günde sevdiklerinizle paylaşacağınız Cuma mesajlarını sizler için derledik. Haberimizden sevdiklerinizle istediğiniz platformdan paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajlarını bulabilirsiniz.

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı Cumalar inşallah.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz sevdiğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı Cumalar..