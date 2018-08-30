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Hazırlıklar tamamlandı, 284 asker törenle uğurlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9'ncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 284 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Kilis'e uğurlandı.

android-time 20:30 30 Ağustos 2018
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Hazırlıklar tamamlandı, 284 asker törenle uğurlandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9'ncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 284 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Kilis'e uğurlandı.

Kars Harakani Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama törenine, Vali Rahmi Doğan, 9’uncu Kolordu Komutan Vekili ve 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Vali Yardımcısı Mehmet Halis Aydın ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik katıldı. Vali Doğan, törende yaptığı konuşmada, devletin, ülkeye karşı yurt içi ve yurt dışından yönelen terör tehdidine karşı her türlü tedbiri alacak kudrette olduğunu belirterek, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

284 komando Suriye'de görev yapmak üzere sınır bölgesine gönderildi. DHA

284 komando Suriye’de görev yapmak üzere sınır bölgesine gönderildi. DHA

ASKERLER SURİYE’DE GÖREV ALACAK

Devletin her zaman mağdur ve mazlumların yanında yer aldığını ifade eden Doğan, bu milletin evlatları olarak vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna her zaman göreve hazır olduklarını ve 284 askeri de bu kararlılık içesinde uğurladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol ile hatıra fotoğrafı çektiren komandolar, sonrasında askeri uçakla Kilis’e uğurlandı. Askerlerin Suriye’de görev alacağı öğrenildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:3230.08.2018
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