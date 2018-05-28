HDP’den Demirtaş için ‘ankesörlü telefon’ başvurusu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş için Adalet Bakanlığı'na canlı yayına katılma başvurusu yapıldı.

HDP Selahattin Demirtaş’ın Fox TV'de yayınlanan “Liderler Fox'ta” programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanmasını talep etti.

HDP’den yapılan açıklama şöyle;

“Parti Sözcümüz Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş’ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak isteyen, görüşmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Demirtaş’ın Fox TV'de yayınlanan ‘Liderler Fox'ta’ programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer almıştır.

YSK Temsilcimiz Mehmet Tiryaki de, Demirtaş’ın 30 Mayıs Çarşamba günü Fox TV’de yayınlanacak Liderler Fox’ta programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılması ve haftalık 10 dakika olan telefon görüşmesi hakkını burada kullanabilmesi için girişimde bulunulmasını istemiştir.”