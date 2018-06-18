HDP’li Bilgen: İkinci tura İnce kalırsa İnce’ye, Akşener kalırsa Akşener’e oy vereceğiz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura CHP'nin adayı Muharrem İnce veya İYİ Partili Meral Akşener'in kalması durumunda destek vereceklerini açıkladı.

HDP’li Bilgen Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Bilgen, 24 Haziran 2018’e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında CHP’nin adayı Muharrem İnce ya da İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener olması halinde destek vereceklerini ifade etti.

Ayhan Bilgen “Bizim yarışımız iktidarla. Biz şu espriyi yapıyoruz sokakta da; bu seçimde 1 milyon oy verin eğer muhalefetin başka bir adayı 2.tura kalırsa 6 milyon oy alın.” şeklinde konuştu. Bilgen, ‘Meral Akşener için de geçerli mi?’ sorusuna “Evet bu konuda netiz. Bizim açımızdan kişiler üzerinden siyaset doğru değildir. Tek adam rejimi bütün adaylar için yanlıştır. Kim olursa olsun bu yanlışa karşı tavır koymalıyız ” dedi

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “İkinci turda kesinlikle boykot vb. bir tutumumuz olmayacak. Demokratik bir uzlaşma çerçevesinde 2. turda da şimdiki gibi seçim kampanyamızı hız kesmeden sürdüreceğiz” demişti.

HDP’nin İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde HDP seçmeninin destek vereceğini söylemişti.