HDP’li eski vekil ve 7 kişiye terör gözaltısı

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski Milletvekili Kıznaz Türkeli'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen HDP eski milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 2 kişinin de operasyon kapsamında arandığı öğrenildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Iğdır HDP eski milletvekili Kıznaz Türkeli, Iğdır Belediye eski Eş Başkanı Şaziye Önder, İl Genel Meclisi eski Başkanı Abdulkadir Özsular, BDP eski Eş Başkanı Zübeyde Kaynar, HDP eski Merkez İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, HDP eski il Eş Başkanları Oya Malgaz, Cesim Katar ve Tuzluca ilçesi Belediye eski Başkanı Mehmet Gültekin gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne yardım ve yataklık, Ağustos 2015’te Ağrı Dağı’nda canlı kalkan çadırı kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Iğdır eski Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile birlikte 2 kişinin daha arandığı ifade edildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Jandarmanın yürüttüğü operasyonla ilgili Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ile birlikte açıklama yaptı. Valilik girişinde bilgi veren Vali Ünlü, Doğubayazıt Eliköy kırsalı ve Korhan Yaylası’nda güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını engellemek için canlı kalkan eylemi yapıldığını hatırlattı.

Bunun yanında terörist cenazesine katılan ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Iğdır İl Jandarma Komutanlığı’nın bugün sabah 06.00’da operasyon yaptığını belirten Vali Ünlü, “Eski HDP Tuzluca Belediye Başkanı, eski Iğdır Belediye meclis üyesi ve sözde eş başkanı, eski merkez ilçe eş başkanı, eski Iğdır il genel meclis üyesi ve eski milletvekili olmak üzere 6’sı Iğdır ve 2’si İstanbul ilinde toplam 8 şahıs gözaltına alınmıştır.

Bir şahıs başka terör suçundan cezaevinde bulunduğundan ve eski milletvekili olan bir şahıs ise yurtdışında bulunduğundan gözaltı işlemi yapılamamıştır. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şahsın yakalanma çalışmalarına devam edilmektedir. İlimizin huzur, güvenliği ve esenliği için vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik ruhunu korumak adına bölücü terör örgütü mensuplarına ve destekçilerine yönelik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir” diye konuştu.

IĞDIR, (DHA)