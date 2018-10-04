HDP’li Kerestecioğlu’nun davası dokunulmazlık nedeniyle durdu

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçundan beraat ettiği dava, Kerestecioğlu’nun savunması alınmadığı için İstinaf Mahkemesi’nce bozuldu. Yerel mahkemeye gönderildi. Mahkeme, Kerestecioğlu’nun milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanması nedeniyle davanın durma kararını verdi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy'deki bir eylem sırasında yaptığı açıklama nedeniyle “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma” suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi Kerestecioğlu hakkında, davaya konu suçun yasal koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yargılama aşamasında sanık Kerestecioğlu'nun savunması alınmadığından kararı usulen bozdu. Dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya sanık Filiz Kerestecioğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin kararı bozduğunu kaydetti.

DOKUNULMAZLIK KAZANDIĞINI SÖYLEDİ

Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesinin bozma kararını kabul etmediklerini söyleyen Kerestecioğlu'nun avukatı, “Müvekkilimiz son seçimlerde Ankara milletvekili olarak seçilmiş, yeniden dokunulmazlık kazanmıştır. Bu dokunulmazlığın kaldırılmadan yargılamaya devam edilmesi mümkün değildir. Anayasanın 83. Maddesi doğrultusunda durma kararı verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandu.

DAVANIN DURMASINA KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Filiz Kerestecioğlu'nun 27. dönem milletvekili seçimlerinde Ankara milletvekili seçildiği ve dokunulmazlık elde ettiğini belirtti. Sanık hakkındaki yargılamaya devam edilebilmesi için yeniden dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini kaydeden mahkeme, sanık hakkında açılan kamu davasının durmasına karar verdi.