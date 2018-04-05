Hedefteki dekan Cemil Yücel video paylaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde, hakkında FETÖ soruşturması başlatılan bir öğretim görevlisi, fakülte binasını silahla bastı. Saldırıda biri dekan yardımcısı 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Bayar’ın hedefindeki asıl kişinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu ortaya çıktı. Yücel’i odasında bulamadığı belirtildi.
Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel, olay sonrası sosyal medyadan paylaştığı videoda, “Arkadaşlar ben iyiyim, saldırgan Volan Bayer isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikâyet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit düştüğünü öğrendik. Okula henüz ulaşamadım, bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı” dedi.