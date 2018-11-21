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Hepsine el konuldu!

Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul ve Edirne'den temin ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen 8 şüpheli yakalandı.

android-time 20:44
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Hepsine el konuldu!
Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul ve Edirne'den temin ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen 8 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, İstanbul ve Edirne’den temin ettikleri sahte içkileri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’de bayiler aracılığıyla piyasaya süren şüphelileri belirledi. Jandarma, sahte içkilerin taşındığı araçları da tespit ederek, takibe aldı.

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Jandarma, 8 şüpheliye ait 7 adres ve içkilerin taşındığı araçlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 314 litre sahte rakı, 300 litre etil alkol, 6 litre sahte viski, 48 litre sahte votka, 348 boş şişe ele geçirip, kaçakçılıkta kullanılan 4 araca el koydu. Gözaltına alınan 8 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.  DHA

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