Her baş dönmesi vertigo mudur?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz anlattı: Hemen herkes tansiyon düşüklüğü, hormonal ya da psikolojik nedenlere bağlı olarak baş dönmesi yaşayabiliyor. Vertigoda ise kişi etrafındaki her şeyin döndüğü hissine kapılır. Ancak bu genellikle iç kulaktan kaynaklanan sorunların belirtisidir. Bu yüzden altta yatan sebep mutlaka araştırılmalıdır.

İç kulağın iki temel fonksiyonundan biri işitme, diğeri de dengedir. İç kulak denge organındaki herhangi bir sorun baş dönmesi tablosuyla karşımıza çıkabilir. İyi huylu pozisyona bağlı vertigo en sık görülen vertigo nedenidir. Ani kafa hareketleriyle ortaya çıkan ve birkaç saniye süren ataklarla karakterizedir. İç kulakta iltihabi bir sürece yol açabilecek herhangi bir olay ani başlangıçlı vertigoya neden olur. Bu duruma işitme kaybı da eşlik edebilir. İç kulakla ilgili iltihabi bozuklukların en sık sebebi orta kulak iltihabıdır. Bir diğer kronik vertigo sebebi olan meniere hastalığında, vertigo atakları, kulakta çınlama ve işitme kaybından oluşan karakteristik üçlü yakınmalar görülür. İşitme kaybı da hastalığın en tipik özelliklerinden biridir.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Ne şiddette olursa olsun vertigo ile uyumlu klinik yakınmalar var ise zaman kaybetmeden bir nörolog veya kulak burun boğaz hekimine muayene olmak gerekir. Çift görme, baş ağrısı, uykuya eğilim, konuşmada güçlük, anormal göz hareketleri, bilinç bulanıklığı, uyaranlara yanıt vermeme, yürüyememe, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve koordinasyon bozukluğu gibi ek semptomlar vertigoya eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden bir hastanenin acil birimine başvurulmalıdır.

Bunlara aman dikkat!

Kişiye bir kere vertigo tanısı konulmuş ise, özellikle kafa travması yaratıcak hadiselerden (egzersiz, spor gibi) kaçınmak gerekir. Varsa yüksek tansiyon kontrol altına alınmalı, kolesterol değerleri normalin üzerindeyse düşürülmeli ve eğer kullanılıyorsa sigara bırakılmalıdır.