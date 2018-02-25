Her kumpasın altından o polis çıktı!

Ergenekon, Balyoz, Şike, 28 Şubat… Gözaltına alınan asker ve sivil kişilerin yanında uzun saçlı, güzel giyimli bir polis dikkat çekiyordu. İşte o İstanbul Terörle Mücadele polisi Necat Aksu, Balyoz kumpası soruşturmasında tutuklandı. Aksu, Çevik Bir, Engin Alan, Aziz Yıldırım’ı gözaltına alan ekibin içindeydi.

Aytunç ERKİN

Tarih 8 Şubat 2018… Balyoz kumpası ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ mensubu oldukları ileri sürülen 5 eski polis gözaltına alındı. 20 Ocak 2010 tarihinde Taraf Gazetesi “darbe planı” olduğu iddia edilen Balyoz'u “Türkiye'yi Balyozla Ezeceklerdi”, “Camileri bombalayacaklardı” şeklinde haberlerle duyurdu. 30 Ocak 2010'da Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu bir bavul dolusu belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

325 MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Balyoz adı verilen davaya 19 Haziran 2010'da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Ancak “eksik teşebbüs” nedeniyle çeşitli cezai indirimlere gidildi. 19 Haziran 2014'te İstanbul Anadolu 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi oybirliğiyle 234 komutanın tahliyesine karar verdi.

Balyoz davasının FETÖ'nün kumpaslarından biri olduğunun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Balyoz kumpası” soruşturması başlattı. Bu soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda Balyoz kumpası dosyasının hazırlanmasında görev alan dönemin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli 5 eski polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen “Balyoz davasında kumpas” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 5 şüphelinin ifadeleri alındı. İfade verme işlemlerinin ardından 20 Şubat'ta tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Necat Aksu, Mehmet Kılıç, Hüseyin Yalçın, Mehmet Özdemir ve Mehmet Ay, sorgularının ardından “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları hileyle almak, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak” suçlarından tutuklandı.

BİR, ALAN, YILDIRIM …

İşte bu tutuklananlar arasında olan TEM'de görevli polis memuru Necat Aksu FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı. Balyoz kumpasıyla ilgili Askeri Savcılığın hazırlattığı “Seminer doğruysa bu darbe planıdır” bilirkişi raporunu sivil mahkemeye teslim eden de Aksu'ydu, 3 Temmuz 2011'de ‘Şike kumpasıyla' gözaltına alınan ve tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı sağlık kontrolüne götüren de. Yine Poyrazköy kazılarına katılan ve Gölcük'te teğmenlerin evinde arama yapan, 28 Şubat soruşturmasında Çevik Bir'i 12 Nisan 2012'de gözaltına alan, Balyoz'da Korgeneral Engin Alan'ı 29 Nisan 2010'da emniyete götüren yine aynı isimdi.