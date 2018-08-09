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Her şey tatilcilerin gözü önünde oldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir oteldeki malzemeler haczedildi. Otelde tatillerini geçiren turistler, malzemelerin taşınmasını şaşkınlıkla izledi.

android-time 22:41 9 Ağustos 2018
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir oteldeki malzemeler haczedildi. Otelde tatillerini geçiren turistler, malzemelerin taşınmasını şaşkınlıkla izledi.

Manavgat’ın Örenşehir mevkiinde bulunan ve bir süredir ödeme güçlüğü yaşanan 4 yıldızlı Green Imperial Beach Hotel´e mal veren çeşitli firmalar tarafından icra takibi başlatıldı.

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ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

Firma yetkilileriyle ödeme planında anlaşamayan tedarikçi firmalar, bugün icra memurları ve jandarmayla birlikte otelde haciz uyguladı.

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Haciz işlemini gerçekleştiren alacaklı firmaların malzemeleri taşımasını, otelde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler şaşkınlıkla izledi.

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Otelin finansal durumu nedeniyle bir turizm acentesinin Ağustos ayında otele turist getirmediği, tatil yapan turistlerin bir kısmının başka otellere yerleştirildiği, otelde doluluk oranının yüzde 30´lar civarında olduğu belirtildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 23:1609.08.2018
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