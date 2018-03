Her zamanki saatinde değil! Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? (Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu )

Beşiktaş, ilk maçta 5-0 yenildiği Alman devi Bayern Munih ile Vodafone Park’da mücadele edecek. Taraftarlar Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi mücadelesi şifreli kanalda yayınlanacak. Maç saati ise yaz saati uygulaması sebebi ile erken oyananacak. Peki Beşiktaş Bayen Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte mücadelenin ne zaman yayınlanacağı ve muhtemel 11’ler…

BEŞİKTAŞ BAYERN MUNİH MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Bayern Münih maç saati heyecan içinde bekleniyor.Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını araştırdığı Beşiktaş Bayern Münih maçı 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park’ta oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2’den şifreli olarak yayınlanacak.



MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın Bayern Münih ile İstanbul’da oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Vodafone Park’ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts’in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Medel, Necip, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo

Bayern Munih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Vidal, Thiago, Ribery, Müller, Lewandowski

