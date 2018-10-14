Heyecan dorukta! KYK burs başvuruları ne zaman? Burs ve kredi başvuru tarihi tahminleri…

12 ay süre ile öğrencilere destek sağlayan KYK burs ve kredileri için başvuru tarihi bekleniyor. KYK burs ve kredi ücretleri de Cumhurbaşkanı açıklaması ile belli oldu. Geçtiğimiz aylarda yurt başvuruları ile ilgili bütün işlemler tamamlanmıştı, şimdi gözler burs ve kredi başvurularında. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. Öğrenciler geçimlerini kolaylaştırmak için KYK burslarına ve kredilerine başvurmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı, KYK burs ücretleri için açıklama yaptı. YKS ve DGS ek yerleştirmeleri ile üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından Yurtkur açıklaması ile burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili açıklamanın gelmesi bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ İÇİN O TARİH Mİ BEKLENİYOR?

Üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemleri tamamlandıktan sonra KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 16 Ekim tarihinde başlamıştı.



BURS NE KADAR?

KYK burs ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN VE BURSLARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.