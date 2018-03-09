Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Heyecan dorukta! Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen Halk Arenası’nda

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la Halk Arenası'nın bu haftaki bölümü yine yıllarca unutulmayacak. Programın konuğu, ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil ve tüm baskı ve yıldırma çabalarına karşın ülke sorunlarını öğrencilerinin rol aldığı mizahi oyunlarla topluma anlatmaktan vazgeçmeyen büyük tiyatro ustası Müjdat Gezen yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunacak. Halk Arenası sevenleri, İstanbul Silivri'de salonu yine hıncahınç doldurmuş durumda...

android-time 21:01 9 Mart 2018
Haberler Gündem
Heyecan dorukta! Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen Halk Arenası’nda
Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la Halk Arenası'nın bu haftaki bölümü yine yıllarca unutulmayacak. Programın konuğu, ülkemizin en çok okunan köşe yazarı katıksız Atatürkçü cesur kalem Yılmaz Özdil ve tüm baskı ve yıldırma çabalarına karşın ülke sorunlarını öğrencilerinin rol aldığı mizahi oyunlarla topluma anlatmaktan vazgeçmeyen büyük tiyatro ustası Müjdat Gezen yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunacak. Halk Arenası sevenleri, İstanbul Silivri'de salonu yine hıncahınç doldurmuş durumda...

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la ‘Halk Arenası' bu hafta İstanbul Silivri’de sevenleriyle buluşuyor.

Ülkemizin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra kitapları da satış rekorları kıran, yazı ve kitapları gelecek kuşaklara günümüzde yaşananları anlatan birer başyapıt değeri taşıyan Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı cesur kalem Yılmaz Özdil ve tüm baskı ve yıldırma çabalarına karşın ülke sorunlarını öğrencilerinin rol aldığı mizahi oyunlarla topluma anlatmaktan vazgeçmeyen büyük tiyatro ustası Müjdat Gezen programın konuğu…

Yılmaz Özdil ve  büyük tiyatro ustası Müjdat Gezen’in gündemle ilgili yorumları yine günlerce konuşulacak.

 

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar