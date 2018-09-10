YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Heyecan dorukta! ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımladı mı?

Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor. YKS yerleştirmelerinin bitmesi ile birlikte gözler ÖSYM'den gelecek ek tercih kılavuzu haberine çevirildi. Ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından hiçbir bölümü kazanamayanlar için yeni bir dönem başlayacak.

Ek tercih kılavuzu ne zamana yayınlanacak? YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, boş kontenjanlar ve üniversitelerin doluluk oranları da belli oldu. Devlet üniversitelerinde 58 bin 107’si lisans, 21 bin 996’sı önlisans olmak üzere toplam 80 bin 103; vakıfta ise 23 bin 531’i lisans, 14 bin 408’i önlisans toplam 37 bin 939 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağına dair bir tarih yayınlanmadı…

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

2018 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.