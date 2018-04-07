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Hırdavat dükkanında yangın! Bir ölü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, hırdavat malzemeleri satılan bir dükkanında yangın çıktı. Yangında, dükkanda yaşadığı öğrenilen bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

android-time 06:05 7 Nisan 2018
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Hırdavat dükkanında yangın! Bir ölü
İzmir'in Çiğli ilçesinde, hırdavat malzemeleri satılan bir dükkanında yangın çıktı. Yangında, dükkanda yaşadığı öğrenilen bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Olay, Dere Caddesi'ndeki hırdavat malzemeleri satılan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle hırdavat malzemeleri satılan dükkanda yangın çıktı.

İHA

İHA

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda hırdavat malzemeleri satılan dükkan kullanılmaz hale gelirken, içeride yapılan araştırmada dükkanın lavabo kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İHA

İHA

Olayın bildirilmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkanda çalışma yaptı. Çalışma sonucunda, ölen şahsın 44 yaşındaki Güngör Kıran olduğu tespit edildi. Talihsiz adam yangın başladığı sırada alevlerden kaçmak isterken, dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kuran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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