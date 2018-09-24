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Hırsız, girdiği evdeki kadını rehin aldı

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren bir kişi, yakalanacağı anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı (45) rehin aldı. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

android-time 14:27 24 Eylül 2018
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Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren bir kişi, yakalanacağı anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı (45) rehin aldı. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö’nün komşuları, evden gelen yardım çığlıkları üzerine polisi aradı.

Polis ekipleri, hırsızlık amacıyla eve girdiğini tahmin ettikleri kişinin, Mihriban Ö’yü bıçak tehdidiyle rehin aldığını belirledi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da olay yerine geldi.

Kadını rehin alan kişiyi ikna çalışması sürüyor.

AA-DHA

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Son güncelleme: android-time 14:5124.09.2018
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