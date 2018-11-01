Hırsızı montu ele verdi!

İstanbul Maltepe'de oturduğu mahalledeki marketleri soyan gaspçıyı soygunlarda giydiği ayakkabısı ve montu ele verdi. Cinsel istismar dahil birçok suçtan kaydı olan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri, Maltepe’ye bağlı Esenkent Mahallesi’nde üç marketin soyulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında marketlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, maskeli ve silahlı olarak soygunu gerçekleştiren şüpheliyi dikkatle analiz etti.



Yapılan analiz sonucu 3 soygunu gerçekleştiren şüphelinin aynı kişi olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren polis Esenkent Mahallesi’nde fiziki çalışma yaptı. Çalışma sonucu soygunu gerçekleştiren şüphelinin adresi belirlendi. Dün yapılan operasyonda şüpheli Uğur A. evinde gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şüphelinin soygun esnasında giydiği ayakkabı ve mont da ele geçirildi.

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelinin gasp, cinsel istismar ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları reddeden şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.