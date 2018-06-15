Hırsızın ‘pes’ dedirten cesareti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gündüz vakti arabasını yıkayan vatandaşın cebinden cüzdanı alarak hırsız sivil polisler tarafından yakalandı.

Yaşanan ilginç olay Gaziosmanpaşa’da 6 Haziran’da yaşandı. İddialara göre, bir vatandaş akaryakıt istasyonunda arabasını temizliyordu. Bu esnada 20 yaşındaki Seyit A. vatandaşı takibe aldı. Bir süre takibini sürdüren Seyit A. vatandaş arkasını döndüğü esnada cüzdanı alarak kaçmaya başladı. Cüzdanı çalınan vatandaş ise yaşadığı şoku atlatarak hırsızın peşinden koştu. Bu esnada olayı fark eden sivil polisler de hırsızı yakalamak için harekete geçti. Kısa süreli kovalamacanın ardından sivil polisler tarafından hırsız yakalandı. Cüzdanı çalınan vatandaş polis ekiplerine teşekkür ederken, adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.