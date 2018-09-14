Hırsızlar jammerla araç soydu

İstanbul Fatih’te sinyal kesici jammerla kapısının kilitlenmesini engelledikleri otomobilden 30 bin liralık ziynet ve dövizi çalan iki kişi yakalandı.

Olay Fatih'teki Ali Kuşçu Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Akaryakıt istasyonuna gelen Salih G. isimli vatandaş aracının kapısını kilitleyerek markete girdi. Bu esnada akaryakıt istasyonunda bulunan Berkay K. (20) ve Ercan Ş. (26) jammer yardımıyla Salih G.’nin aracının kapısının kilitlenmesini engelledi.

KAPININ KİLİTLEDİĞİNİ SANDI

Aracının kapılarının kilitlendiğini düşünen Salih G.'nin markete girdiğini gören hırsızlar, araçtaki içinde 30 bin liralık ziynet ve dövizin bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştılar. Market çıkışında aracının kapısının açık olduğunu gören Salih G. içinde çantasının çalındığını anlayarak polise haber verdi.

2 GÜNDE ENSELENDİLER

İstanbul Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçerek çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirleyen ekipler olaydan iki gün sonra Berkay K. (20) ve Ercan Ş.'yi (26) gözaltına aldı. İki şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, emniyet yetkilileri sürücüleri araçlarının kapılarının kilitlendiğinden emin olmaları için tekrar kontrol etmeleri konusunda uyardı.