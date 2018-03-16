Hırsızlık çetesi lideri çaldığı parayla evlendi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 30 Kasım 2017 tarihinde meydana geldi.

İddialara göre, Güngören’de bulunan bir tekstil firmasına giren şüpheliler kasada bulunan yaklaşık 2 buçuk milyon liralık para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri

şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bir hırsızlık şebekesi belirlenerek takibe alındı. Yaklaşık 3 buçuk ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin kimlikleri belirlenerek fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından düzenlenen ara operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 11 şebeke üyesini daha belirleyerek takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından 7 Mart tarihinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çete lideri H.D. ve Ö.S. ile birlikte 11 şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu, soygunlarda kullanılan balyoz ve hırsızlıklardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

36 OLAY, 5 MİLYON VURGUN

Gözaltına alınan şebeke üyeleri geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Sorguya alınan çete üyelerinin önceden keşif yaptıkları iş yerlerine gece saatlerinde girdikleri öğrenildi. Soygun yaptıkları Güngören’deki bir tekstil firmasına da girmek için dağcılık malzemeleri kullandıkları ve birbirlerinin üzerine çıkarak binaya girdikleri ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu toplam 36 adresten hırsızlık Öte yandan çetenin balyoz ve çekiçlerle kapıları kırarak çok sayıda is yerinden hırsızlık yaptığı öğrenildi. Çete üyelerinin toplam 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

ÇALDI, DÜĞÜN YAPTI

Hırsızlıktan elde ettikleri paraları bazı çete üyeleri şans oyunlarında, bazılarının ise gece hayatında harcadığı öğrenildi. Çete lideri H.D. isimli şüphelinin ise çaldığı paralarla geçtiğimiz ay düğün yaptığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.