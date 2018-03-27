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Hırsızlık hükümlüsü 4 kadın, 7 çocukla cezaevine girdi

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kadın, saklandıkları evde yakalandı. Kadın hırsızlar, beraberlerindeki en küçüğü 2 aylık, en büyüğü ise 6 yaşında olan 7 çocukla birlikte cezaevine gönderildi.

android-time 15:15 27 Mart 2018
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Hırsızlık hükümlüsü 4 kadın, 7 çocukla cezaevine girdi
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kadın, saklandıkları evde yakalandı. Kadın hırsızlar, beraberlerindeki en küçüğü 2 aylık, en büyüğü ise 6 yaşında olan 7 çocukla birlikte cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Amirliği Hırsızlık Bürosu ekipleri, gelen bir ihbar sonrası Kırıkkale merkez ile Bahşili ilçelerinde önceden belirlenen evlere operasyon düzenledi. Baskınlarda, hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Yıldız Kaşıkçı (33), Fidan Gezici (59), Emine Gezici (30) ve Filiz Gezici (27) yakalandı. Şüpheliler, yanlarında biri henüz kundakta 2 aylık, diğerleri ise 1 ile 6 yaş arası 7 çocuklarıyla birlikte Keskin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)


Son güncelleme: android-time 15:2527.03.2018
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