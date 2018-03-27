Hırsızlık hükümlüsü 4 kadın, 7 çocukla cezaevine girdi

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kadın, saklandıkları evde yakalandı. Kadın hırsızlar, beraberlerindeki en küçüğü 2 aylık, en büyüğü ise 6 yaşında olan 7 çocukla birlikte cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Amirliği Hırsızlık Bürosu ekipleri, gelen bir ihbar sonrası Kırıkkale merkez ile Bahşili ilçelerinde önceden belirlenen evlere operasyon düzenledi. Baskınlarda, hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Yıldız Kaşıkçı (33), Fidan Gezici (59), Emine Gezici (30) ve Filiz Gezici (27) yakalandı. Şüpheliler, yanlarında biri henüz kundakta 2 aylık, diğerleri ise 1 ile 6 yaş arası 7 çocuklarıyla birlikte Keskin Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)



