Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hırsızlık ihbarına giden polis, kaçak göçmen yakaladı

Gaziosmanpaşa'da  hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri, park halinde duran kamyonun kasasına saklanmış Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı. 

android-time 08:51 4 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Gaziosmanpaşa'da  hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri, park halinde duran kamyonun kasasına saklanmış Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı. 

İstanbul Gaziosmanpaşa’da polis ekipleri bir hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri sokakta branda ile kapatılmış kamyonu farketti. Polis ekipleri, aracın yanındaki sürücüye kimlik sorarken kasadan gelen sesleri duydu. Brandayı açan polis Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen ile karşılaştı.

Sürücü gözaltına alınırken kaçaklar Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Kamyon sürücüsünün kaçakları Avrupa’ya götürme vaadiyle kişi başı 2500 dolar aldığı öğrenildi.
İstanbul DHA

Son güncelleme: android-time 09:5204.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar