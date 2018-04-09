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Hırsızlık şüphelisi şahıs polisten kaçamadı

Adana’da hırsızlık şüphelisi bir kişi kaçtığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

android-time 04:35 9 Nisan 2018
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Hırsızlık şüphelisi şahıs polisten kaçamadı
Adana’da hırsızlık şüphelisi bir kişi kaçtığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesi Yeni Baraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde bulunan bir fotoğraf stüdyosunun alarm ihbarı 155 polis imdat hattına geldi. Bunun üzerine iş yerinin bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinin kapısını açtığı sırada Nurican C. (19) polisleri görünce koşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri Nurican C.'yi yakaladı. Nurican C.'in bir çok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahıs sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. İHA

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