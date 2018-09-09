Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3’ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Bolu'da, önceki gün kaçarken polisin kurşunuyla yaralanarak hastaneye kaldırılan hırsızlık şüphelisi Müslüm K.'nın yakınları ile polis arasında hastane önünde arbede çıktı. Olayda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Önceki gün, iddiaya göre Alpağutbey Mahallesi’nde gece saatlerinde inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç ‘Dur’ ihtarına uymayınca polis ateş açtı.

Açılan ateş sonucu minibüsün sürücüsü Müslüm K. yaralandı. 13 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilen Müslüm K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedaviye alındı. Diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

YARALANANLARIN 3’Ü POLİS

Hastanede tedavisi süren Müslüm K.’nın yakınları bu akşam saatlerinde hastaneye ziyaret için geldi. Polis, Müslüm K.’nın yalnızca anne, babası ve eşi gibi birinci derece yakınlarının ziyarete girebileceğini söyledi. Diğer akrabaların hastaneye girişine izin verilmedi. Müslüm K.’yı görmek isteyen yakınları, polise küfürler ederek taşkınlık çıkardı.

Polis, yaralı yakınlarına biber gazı ve copla müdahale etti. Hastane önünde meydana gelen olaylarda 3’ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Polisin hastane önündeki geniş güvenlik önlemi sürüyor. DHA