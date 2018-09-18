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Hızla çekilen İznik Gölü havadan görüntülendi

Türkiye'nin 5. büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü'nün çekilmesi havadan görüntülendi.

android-time 10:07 18 Eylül 2018
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Türkiye'nin 5. büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü'nün çekilmesi havadan görüntülendi.

İznik Gölü Çakırca köyü sahilinden çekilmeye başladı. Gölün içeriye doğru yaklaşık 2,5, derinlik olarak da 1,5 metre çekildiği görülüyor. Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, “Bu yıl yaklaşık 2.5 metre civarında bir çekilme oldu. Bazı yıllarda böyle oluyor. Göl çekiliyor. Bu fabrikaların durumuyla da alakalı. Bu sene kurak gitti. Buharlaşma da var. Ayrıca gölden su da çekiliyor. Daha önce buralara kayıklar geliyordu. Zeminden baktığımız zaman 1,5 metre, derinlik olarak da 1,5 metre çekilme var. Artık kayıklar yanaşamıyor” dedi. Öte yandan gölün çekilmesi havadan görüntülendi.

 

BURSA (İHA)

Son güncelleme: android-time 10:4618.09.2018
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