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Hobi bahçesinde arı sokmasından öldü

Konya'da öğlen komşusuna arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu belirten Ahmet Dural (40), akşam bahçede ölü bulundu. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

android-time 04:37 20 Mart 2018
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Hobi bahçesinde arı sokmasından öldü
Konya'da öğlen komşusuna arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu belirten Ahmet Dural (40), akşam bahçede ölü bulundu. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi’ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Ahmet Dural, kuşlarını uçurmak ve bahçenin bakımı yapmak için bağ evine gitti. Dural, iddiaya göre öğle saatlerinde komşusunu telefonla arayıp, yüzünü arı soktuğunu ve alerjisinin olduğunu söyledi. Dural’ı merak eden komşusu akşam saatlerinde telefonla aradı.

Dural’ın telefona cevap vermemesi üzerine bağı evine gittiğinde bahçede hareketsiz halde  yatarken buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri Dural’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arı sokması sonucu öldüğü üzerinde durulan Dural’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. DHA

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