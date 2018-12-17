Holding binasındaki bombayla ilgili 2 terörist yakalandı!

İstanbul'da Cengiz Holding'in Kısıklı'daki binasına bomba koyulmasıyla ilgili biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin, Kuzey Irak'ta bomba eğitimi aldığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerden Birgül M.'nin 9 ayrı terör eyleminden arandığı belirtilirken, Aramalarda el bombası, peruk ve özel güvenlik giysisi ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Üsküdar Kısıklı'daki Cengiz Holding'in binasına, 5 gün önce, 2 litrelik pet şişe içerisinde “El Yapımı Bomba” (EYP) bırakılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman ayarlı bombayı etkisiz hale getirdi. Patlayıcının el yapımı düzeneği, uzman polislerin dikkatini çekti. Düzenek; bombayı yapan kişinin, patlayıcı yapımında uzmanlaşmış bir terörist olduğu ihtimalini ortaya koydu. Bunun üzerine TEM ekipleri, hemen araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen polis ekipleri, saatlerce iz sürdü. Bombayı bırakanların biri kadın 2 kişi olduğu anlaşıldı.

BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerden birinin Birgül M. isimli kadın olduğu anlaşıldı. Şüphelinin, MLKP'nin sözde “Fakirlerin Ezilen Silahlı Kuvvetleri” (FESK) üyesi olduğu anlaşıldı. Birgül M.'nin 2011 yılında terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki Gare kampında silahlı eğitim aldığı, bomba yapımı, tuzaklama, sabotaj konularında ise uzmanlaştığı tespit edildi. Örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu öne sürülen Birgül M.'nin yanındaki diğer kişinin kimliği ise belirlenemedi.

DOKUZ TERÖR EYLEMİ

Polisin peşine düştüğü şüphelilerden kimliği tespit edilen Birgül B.'nin İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince ve Denizli 2’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce arandığı öğrenildi. Şüphelinin arandığı 8 terör eyleminin 6'sını İzmir'de gerçekleştirdiği belirtildi. Birgül B.'nin 2015 ve 2016 yıllarında İzmir'de cezaevi servis aracına, Karşıyaka AKP İlce Teşkilatı binasına, Bornova Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne, Bornova'da MHP İlçe Teşkilatı binasına, Çiğli'deki TOMA üretim fabrikasına ve bombalı saldırı düzenlediği ve Buca'da görevli devriye ekiplerine silahlı saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle arandığı öğrenildi. Yakalanan şüphelinin ayrıca geçtiğimiz yıl Mersin'de polis servis aracına ve 9 ay önce Bursa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait otobüse saldırı düzenlediği Denizli'de bir trafik ışığında da kelepçeli bomba yerleştirdiği belirtildi.

EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

TEM ekipleri, şüphelinin farklı eylem arayışlarında da bulunabileceği ihtimaline karşın çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece gündüz çalışan polis, şüphelilerin Ataşehir'deki bir adreste kaldığını ortaya koydu. Yapılan tespitlerin ardından; TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 2 şüpheli de evlerinin bulunduğu sokakta gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan bir çantada yapılan aramada, bir el bombası, bomba yapımında kullanılan malzeme, elektrik bandı ve ölçüm cihazı ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise bir özel güvenlik giysisi, bir peruk ve bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan Birgül M. ise kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.