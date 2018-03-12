Hostesin yürek burkan mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran hava sahasında düşen özel Türk jetinde kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu'nun sosyal medya hesabındaki bir paylaşımı okuyanları duygulandırdı.

Uzun yıllar TAV Havalimanları Holding'te yer hizmetlerinde çalışan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce istifa etmişti. Kabin memurluğu eğitimi alan Eda Uslu, Başaran Holding'e ait MCJet'te görev yapmaya başladı.

Uslu son olarak önceki gün Dubai'de çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Uslu'nun Facebook'taki künyesinde yer alan şu ifadeler yürek burktu:

“Dünyaya bu gelişimi saymayın bu bir prova. Beni birde öteki gelişimde görün ayakta alkışlayacaksınız”

