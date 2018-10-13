HSK’dan şoke eden yanıt: Zekeriya Öz’le ilgili bir FETÖ delili yok

TARIH 26 Eylül 2018… Ergenekon kumpasında yargılanan gazeteci yazar Merdan Yanardağ avukatı Celal Ülgen aracılığıyla, Ergenekon kumpasını yürüten Özel Yetkili Mahkeme’nin hakimleri Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Ercan Fırat hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu. Ancak Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, FETÖ’cü hakim ve savcılar için “Herhangi bir delil ve durumun bulunmadığı”na karar verdi.

Aytunç Erkin-SÖZCÜ

Gazeteci-ya zar Nedim Şener de dün Posta'daki köşesinde yazdı. Şener, 15 Temmuz 2013 tarihinde avukatları aracılığıyla HSK'ya FETÖ üyesi savcı Zekeriya Öz hakkında şikayette bulundu. Öz ile ilgili şikayet dilekçesine 25 Nisan 2018'de HSK Tetkik Hakimi Hakan Bulut imzasıyla verilen cevapta şu ifadeler kullanıldı: “İleri sürülen iddiada adı geçenlerin FETÖ ile üyelik, mensubiyet veya irtibat şeklinde bağlantılarının bulunduğu yönünde delile ulaşılamadığı… Örgüt hiyerarşisi ve ideolojik bağlılık duygularıyla hareket ettiklerinin sabit olmadığı…'

İŞTE DOSYADAKi DELiLLER

HSK, firari Zekeriya Öz'le ilgili ‘FETÖ delili bulunamadı' dedi ama 2016'dan bu yana hakkında açılan

davalarda çarpıcı tespitler yapıldı. Öz'ün ‘Silahlı terör örgütü üyesi' olduğu savcılıklarca tespit edildi.

DELİL 1: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye operasyon başlattı

Tarih 2 Aralık 2016: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın hedef alındığı ‘Şikede kumpas' iddianamesinde soruşturmanın Zekeriya Öz tarafından başlatıldığı ve birçok kişiyi usulsüz dinlediği belirtildi. Öz daha sonra davayı Mehmet Berk'e devretmişti.

DELİL 2: ERGENEKON İÇİN ‘HAYALİ BİR ÖRGÜT’ TANIMI YAPILDI

TARIH 18 Ocak 2017: FETÖ'nün medya yapılanmasına dair İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak'ın hazırladığı iddianame, 2007'den bu yana kurulan kumpas davalarına ışık tutuyor. Neden mi? Çünkü, Savcı Çağlak'ın hazırladığı iddianamede “Ergenekon hayali örgüt” tanımı yapıldı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kurgulandığı yazıldı. Bu davayı başlatan kimdi? Zekeriya Öz! İşte o iddianameden ilgili bölüm: “… FETÖ tarafından kurgulanan hayali bir örgüt ortaya atılmış, adına Ergenekon Terör Örgütü denmiştir.”

DELİL 3: Dink suikastında müebbet hapis cezası isteniyor

TARIH 25 Nisan 2017: Hrant Dink cinayetiyle FETÖ bağlantısını ortaya çıkaran iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı. İddianamede, FETÖ'nün elebaşı Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı hakkında “Kasten öldürmeye iştirak suçundan” müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede şüpheli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kasten öldürme suçuna iştirak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DELİL 4: ÖRGÜT EVİNDE TOPLANTILARA KATILDI

TARIH 22 Mayıs 2018: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede gizli tanık Orhan şunları anlattı: “… Toplam 8 kişi önce Sami Şentürk'e ait Bursa Mudanya'da bulunan malikanede toplanmışlar daha sonra da Uludağ'da Hüseyinalan mevkiinde Zekeriya Öz'ün kullandığı villada ikinci bir toplantı yapmış.”

DELİL 5: Silahlı terör örgütü üyesi hiyerarşik yapıda

TARIH 7 Mart 2018: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yeni bir iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, FETÖ/PDY'nin, yargı içerisinde ayrı bir hiyerarşik yapısı bulunduğu belirtildi.

DELİL 6: Subayları, Gülen’i aradıktan sonra tutukluyordu

Tarih 10 Ağustos 2018: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'ni ele geçirenler hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Öz'ün kumpas tutuklamaları için, “Karar vermeden önce Gülen'i arayıp soruyorum” dediği belirtildi. Ergenekon soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz ve ekibinin, bazen öğle arası görevli olduğu Dolmabahçe Sarayı'na sohbet için geldiklerini belirten eski polis müdürü Zeki Taşkın, Zekeriya Öz'e askerleri nasıl tutuklattığını sorduğunda, Öz'ün bir kimsenin tutuklanıp tutuklanmayacağı ile ilgili önce Gülen'i arayıp sorduğunu söylediğini aktardı.

3 YIL ÖNCE KAÇMIŞTI

KUMPAS davalarının hemen hemen hepsinde imzası olan ve meslekten ihraç edilen savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında 10 Ağustos 2015 tarihinde yakalama kararı çıkarılmıştı. Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın, 11 Ağustos'ta, gece saatlerinde Artvin üzerinden önce Gürcistan'a oradan da Ermenis

tan'a geçtikleri ortaya çıkmıştı. Öz ve diğer isimlerle ilgili, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçlarından dolayı tutuklanmaları için “yakalama kararı” çıkarılmıştı.