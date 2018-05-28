HÜDA PAR Erdoğan’ı destekleme kararı aldı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Parti İstanbul İl Başkanlığında açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Vekili Mehmet Yavuz, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’ne parti logosuyla girecek HÜDA PAR, parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi’nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi. Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi’nde AK Parti’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alındı.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleme kararı aldık”

Parti İstanbul İl Başkanlık binasında basın açıklaması yapan HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz, “24 Haziran 79 ilde tam listeyle 2 ilde , Diyarbakır ve Batman'da ise bağımsız adayları destekleme yoluyla gideceğiz. Ancak parti olarak herhangi bir cumhurbaşkanlığı adayı çıkarmamıştık. Cumhurbaşkanlığında nasıl bir strateji izleyeceğimizle ilgili genel idare kurulumuzda bir karar aldık ,bunu yakın bir zamanda açıklayacağımızı ifade etmiştik. Şimdi o kararımızı açıklıyorum. 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin alt yapısı 16 Nisan 17 referandumuyla oluşturulmuştu. Bu referandumla getirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin parlamenter sisteme göre ülke şartlarına daha uygun olduğuna karar vermiştik. Bu doğrultuda da desteklemiştik. Bu yeni sistemin doğru bir zemin ve doğru bir temelde şekillendirilmesi için 16 Nisan referandumunda parti olarak ortaya koyduğumuz ilkeli duruşumuzu devam ettireceğiz. Bundan hareketle mevcut şartları göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

İHA