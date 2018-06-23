Hükümete yakın medya seçim yasaklarına uymadı

24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim yasakları dün saat 18:00 itibariyle başladı. Ancak hükümete yakın medya bu yasağa uymayarak siyasi polemik yaratacak haberleri manşetlerinde tutmaya devam etti.

24 Haziran seçimleri kapsamında seçim yasaklarına uymayan Sabah, Yeni Şafak, Yeni Akit, Star ve Ahaber gibi medya kuruluşları siyasi içerikli haberlerini manşetlerinde tutmaya devam etti. Seçim yasaklarının başladığı dün saat 18:00 itibariyle birçok medya kuruluşunun internet sitesinden kaldırılan siyasi içerikli haberler hükümete yakın medya kuruluşları tarafından manşetlerden indirilmedi.

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Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öven ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi yeren açıklamalara yer veren hükümete yakın gazetelerin bu tavrı YSK’nın seçim yasaklarına uymuyor.

İŞTE O MANŞETLERDEN BİRKAÇI



Hükümete yakın Star, Sabah, Yeni Şafak, Ahaber ve Yeni Akit gibi medya kuruluşlarının seçim yasaklarını delen haberleri şöyle;



Yeni Akit gaztesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öven bir haberi manşetinde tutarak, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi yeren haberlere yer verdi.



YENİ ŞAFAK YASAK TANIMADI

Yeni Şafak gazetesi ise benzer bir tutumla hükümete yakın gazetelerin izinden gitti.

STAR YASAKLARI DELDİ

İş adamı Cem Uzan tarafından kurulan ve bir süre önce hükümete yakın kişiler tarafından satın alınan Star gazetesi de benzer bir politika izleyerek seçim yasaklarını deldi.

TURKUAZ MEDYA DA UYMADI

Turkuaz medya grubunun medya organları olan, Sabah ve Ahaber Erdoğan’ın propaganda haberlerini saat 18:00’den sonra da manşetten vererek seçim yasaklarına bayrak açtı ve hükümete yakın medya şirketlerinin yanında yerini aldı.